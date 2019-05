미국 ‘코믹북닷컴’에 따르면, 5월 5일 팟캐스트 ‘해피 새드 컨퓨즈드‘에 출연한 루소 형제는 ‘어벤져스:엔드게임’ 홍보를 위해 최근 한국을 방문했을 때, 디즈니 고위 임원으로부터 들은 이야기가 있다고 말했다.

″그가 우리에게 와서 말했다. 나에게 말할 게 있다고 하더라. 한국에서 ‘인피니티 워’가 번역될 때, 닥터 스트레인지가 토니에게 하는 “We’re in the endgame now”란 대사가 ‘No Hope’로 번역됐다는 것이다. 그래서 나는 그럼 한국에서 이 영화는 ‘어벤져스: No Hope’로 불리는 건가, 라고 생각했었다.”