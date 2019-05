상대에게 무엇을 원하는지 명확하고 구체적인 표현을 사용해 전달하라. 개인적으로 품고 있는 판타지가 무엇인지, 혹은 파트너의 새로운 모습을 보고 싶은 것인지 등이다.

12. 마지막으로 협의하라

″그 누구도 모든 섹스에서 원하는 모든 것을 얻을 수는 없다. 당신이 흥미를 갖는 것을 파트너가 일부나마 시험해 보려 하는 것 같다면 그에 대해 감사하라. 그리고 반드시 상대에게도 되돌려주라. 잠자리에서 시도해보고 싶은 것이 있는지 물어보고 함께 해주어라.” 모알리의 말이다.

*허프포스트 미국판의 BDSM For Beginners: What You Need To Know를 편집했습니다.