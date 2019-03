본인이(혹은 본인도) 워커홀릭인 경우, 일 문제에 정열적으로 달려들듯 관계 문제에도 관심을 쏟아라. 파트너와 함께 여러 규칙들을 시험해 보고 무엇이 잘 맞는지 보라. 그리고 커뮤니케이션을 아주 많이 하라.

“나와 남편은 일요일 밤마다 회의를 한다. 다음 주에 있을 일들을 예상하고, 우선순위를 정하고, 무엇이 달라질지 생각한다. ‘수요일엔 늦게나 들어올 거야. 그래도 가족이 같이 저녁식사할 수 있게 테이크아웃 사다 먹자’ 같은 이야기를 미리 하는 것이다.”

개인의 삶과 일정을 조정하여 잘 맞추는 것은 파트너에게도, 다음 날 당신의 업무 생산성에도 도움이 된다.

커플의 서로의 워라밸과 꿈을 존중할 때 그들 자신뿐 아니라 그들의 고용주까지 행복해지는 결과가 나올 것이다. (찡긋)

*허프포스트 미국판의 6 Ways To Improve Your Relationship If Your Partner Is A Workaholic을 편집했습니다.