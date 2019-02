[트럼프 국정연설] 임신중단에 대한 트럼프의 터무니 없는 묘사

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시각) 국정연설(State of the Union; SOTU)에서 임신중단 관련 법안을 비판했다. 그러면서 그는 실제로 진행될 임신중단(낙태) 절차와는 동떨어진 자극적 묘사를 동원했다.

트럼프 대통령의 발언은 그 어느 때보다 임신중단권이 불투명해지고 있는 가운데 나온 것이다. 보수 성향인 브렛 캐버노 대법관이 임명됨에 따라 연방대법원이 더 오른쪽으로 기울어진 영향이 크다.

트럼프 정부의 정책에 힘입은 미국 각 지역 주 정부들은 여성의 임신중단권을 처음으로 인정한 로 대 웨이드(Roe v. Wade) 판결을 위협하는 법안들을 연달아 통과시키고 있다. 빠르면 6주 만에도 나타나는 태아의 심장박동이 감지되면 낙태를 금지하는 법안(이후 법원이 폐기를 명령함), 낙태를 하려는 임신부에게 초음파 검사를 받도록 의무화하는 법안, 임신 중기 낙태에 흔히 사용되는 자궁소파술을 금지하는 법안 등이다.

그러나 2018 중간선거에서 민주당이 거둔 성적 덕분에 임신중단권 지지 단체들은 기대를 걸고 있다. ‘가족계획연맹(Planned Parenthood Federation of America)’의 회장 리나 웽 박사는 임신중단권을 지지하는 주지사와 입법기관이 각각 25명, 19개주에 달한다고 복스에 말했다.

* 허프포스트US의 Trump Turns To Absurd Abortion Imagery In State Of The Union Speech를 번역, 편집한 것입니다.