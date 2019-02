결혼은 하고 싶지만 결혼식은 하기 싫은 8가지 이유

1. 수많은 사람들의 관심의 한 가운데 서는 게 싫다

곧 아이가 태어날 예정이든, 직장이나 주택 청약 문제가 있든, 지금 바로 혼인신고를 하고 싶은 이들에게 결혼식은 생략하거나 나중으로 미뤄둬야 할 과제가 된다.

*허프포스트 미국판의 8 Signs You Might Want To Elope Instead Of Having A Wedding을 편집했습니다.