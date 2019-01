트럼프에 투표한 유권자 중 40%는 트럼프가 너무 많이 타협했다고 답했으나 적절히 타협했다는 응답도 40%였다. 9%는 너무 조금 타협했다고 답했다. 나머지는 잘 모르겠다고 답했다.

그럼에도 대통령의 업무 수행에 대한 트럼프 지지자들의 평가가 크게 달라지지는 않은 것으로 보인다. 트럼프에 투표했던 유권자의 84%는 셧다운 대처에 긍정적 반응을 보였으며, 그 중 70%는 강하게 지지했다. 트럼프가 너무 많이 타협했다, 적당히 타협했다고 응답한 수치와 트럼프 지지율이 같았음이 인상적이었다.

트럼프 지지자 70%는 트럼프가 국경 장벽 자금 조달에 성공할 것이라 본다고 답했고, 9%는 이미 성공했다고 말했다. 83%는 트럼프가 장벽 건설을 계속 밀어붙여야 한다고 보았고, 다른 이슈에 집중해야 한다는 비율은 12%에 불과했다.

셧다운 이후 실시된 다른 여론조사 결과가 발표된 건 많지 않다. 다만 28일에 발표된 몬머스대 여론조사에 의하면 응답자 중 32%는 셧다운 타협 때문에 트럼프가 약해 보이게 되었다고 답했고, 24%는 트럼프가 더 강해보였다고 답했다. 41%는 영향이 없었다고 응답했다.

“객관적으로는 트럼프의 위치가 하락한 것이지만, 이 여론조사 결과들은 트럼프 취임 직후 대중의 여론이 대부분 굳어졌다는 더 많은 증거다.” 몬머스의 여론조사 담당자 패트릭 머레이가 발표한 성명이다. “수치가 달라지긴 해도, 크게 움직이지는 않는다.”

* 허프포스트US의 Most Americans Say It’s Time For Trump To Move On From The Wall을 번역, 편집한 것입니다.