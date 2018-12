머라이어 캐리가 24년 전 발표한 캐롤곡이 빌보드차트 7위로 급상승했다.

13일 미국 빌보드 홈페이지의 최신차트(12월 3주 빌보드 Hot100)에서 머라이어 캐리의 ‘All I Want for Christmas Is You’(올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유)가 7위를 차지했다. 지난주 14위에 랭크된 뒤 일주일만에 7계단이나 껑충 뛰어 오른 기록이다.

닐슨뮤직에 따르면 이 곡은 지난 주에만 라디오 청취자 3천4백만명, 미국 스트리밍 2850만회, 다운로드 15,000명을 기록했다.

1994년 발표된 머라이어 캐리의 ‘All I Want for Christmas Is You’는 이후 매 크리스마스 시즌 동안 단 한 번도 빠짐없이 빌보드 차트에 올라온 인기 캐롤곡이지만, 올해엔 이례적으로 큰 폭의 상승을 보였다.

이로써 머라이어 캐리는 2009년 ‘obsessed’(옵세스드)로 빌보드 7위에 오른 이후 9년 만에 높은 순위에 올랐다.

이진우 에디터 : jinwoo.lee@huffpost.kr