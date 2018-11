'보헤미안 랩소디'의 라미 말렉이 가장 좋아하는 퀸의 노래는?(인터뷰)

제가 놀라웠던 건, 브라이언 메이에 관한 거였어요. 메이가 천체 물리학 박사과정 도중에 퀸 활동을 시작했다더군요. 2008년에야 박사학위를 취득했는데, 그때 발표한 논문이 ‘황도(黃道)의 티끌구름에 관한 시상속도’(Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud) 였어요. 1972년 휴학했으니까 가장 긴 휴학이었을 것 같네요.

조셉 마젤로 : 우리 사이에서 가장 좋아하는 곡은 계속 변했지만, 그래도 계속 좋아하는 곡은 ‘Somebody To Love’ 입니다. ‘보헤미안 랩소디’는 분명 걸작이죠. 세련되고 아름답습니다. 하지만 ‘Somebody To Love’은 서사시적이고 좀 더 친절하게 말을 걸어 오는 것 같은 느낌의 곡입니다.

‘보헤미안 랩소디’와 ‘We are the champion’은 열심히 연습했습니다. 특히 ‘보헤미안 랩소디’의 경우 영화에서 거꾸로 연주하는 장면이 있었기 때문에 잠들기 전에 침대 베게 위해 키보드를 놓고 치는 연습을 하기도 했습니다.

라미 말렉 : 프레디 머큐리 자신도 ”‘보헤미안 랩소디’보다 ‘Somebody To Love’이 훨씬 좋은 곡”이라고 했었죠. 저도 이 곡을 좋아합니다. 이 곡은 프레디 머큐리에 대해 여러 가지를 알려주기 때문입니다.

프레디는 자신만의 독보적인 스타일로 피아노를 연주했고, 노래도 그의 세대에서 가장 잘하는 사람이었습니다. 밴드의 로고도 직접 디자인했죠. 무대의상도 직접 만들었습니다. 그는 예술가입니다.

잘 알려져 있지 않습니다만, 프레디는 또한 이야기꾼입니다. 그리고 시인이에요. 저에게 그는 동화와 같은 짧은 이야기를 들려주는 사람이에요. 거기에서 느껴지는 통증 같은 게 있습니다. 그걸 잘 설명하는 것이 ‘Somebody To Love’ 입니다. 이 노래에서 그는 ‘누가 사랑할 사람을 찾아줄 수 있나요?’(Can anybody find me somebody to love?)라고 말합니다. 이런 가사는 보통사람은 쓸 수 없어요.

궐림 리 : 아이가 많은 사람에게 어떤 아이가 제일 좋습니까라고 묻는 것처럼 어려운 질문이군요.

제가 가장 좋아하는 곡은 ‘Doing All Right’ 입니다. 퀸의 전신 ‘스마일’ 때 녹음한 곡이 있지만, 프레디 머큐리가 합류한 후 녹음한 곡은 전혀 다른 느낌입니다. 직접 비교할 수 있다는 게 재밌어요.