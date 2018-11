물론 연구 대상자들의 특성을 고려해야 한다. 우선 각 앱의 사용시간을 추적하기 용이하기 위해 모두 아이폰 사용자를 선정했다. 또 이들은 페이스북, 인스타그램, 스냅챗 3가지를 모두 사용하는 이들이었기 때문에 다른 소셜미디어를 사용할 때의 사용자 경험은 이 연구에 반영되지 못 했다. 다른 나이대에서도 역시 사용자 경험이 다르게 나타날 수 있다.

그러나 페이스북을 너무 과도하게 쓰면 우울감과 외로움이 증가한다는 연구와, 자신감이 떨어질 수 있다는 연구 등 유사한 발표들도 많다는 점을 고려하면, ‘하루 30분’이라는 시간도 참고할 만 할 것으로 보인다.

연구 결과를 완전히 믿지 못 하더라도, 우리는 그 앱들에서 어느 정도 손을 떼고 휴식을 취할 필요가 있을지도 모른다. 페이스북이나 인스타그램을 오늘 하루 안 보더라도 누가 결혼했는지, 어떤 귀여운 카메라 필터가 또 나왔는지, 누가 무슨 촌철살인을 했는지, 누군가의 어제의 맛있게 먹은 음식은 뭐였는지는 내일 알 수 있게 될 것이다.

