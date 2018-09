트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 "감사하다"고 말했다

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시각) 유엔총회 일반토의 연설에서 김정은 북한 국무위원장에게 감사를 표했다. ‘로켓맨’이라고 지칭하며 극언을 퍼붓던 지난해 연설과는 완전히 다른 태도다.

트럼프 대통령은 정상회담 이후 김정은 위원장이 여러 조치들을 취했다며, 그의 용기에 감사한다고 밝혔다. 그러나 비핵화가 이뤄질 때까지 제재는 유지될 것이라고 강조했다.

“The missiles and rockets are no longer flying in every direction, nuclear testing has stopped, some military facilities are already been dismantled, our hostages have been released and as promised the remains of fallen heroes are being returned home to lay at rest in American soil.”

(미사일, 로켓 발사와 핵 실험이 중단됐다. 일부 군사 시설은 이미 해체됐다. 미국인 인질들도 석방됐다. 약속대로 한국전쟁 당시 전사한 영웅들의 유해는 미국 땅에 묻힐 수 있게 됐다.)

“I would like to thank Chairman Kim for his courage and for the steps he has taken. The much work remains to be done. The sanctions will stay in place until denuclearization occurs.”

(김정은 국무위원장의 용기와 그가 취한 조치들에 감사한다. 여전히 해야 할 일이 많이 남아있다. 비핵화가 이뤄질 때까지 제재를 유지할 것이다.)

(백악관, Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly | New York, NY)