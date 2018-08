집에 불이 났을 때, 아이와 개 중 누구를 구할 것인가?(설문)

-Dígame?

-Hola, soy tu vecina. Estás en la playa?

-Sí. Qué pasa?

-Verás, es que anoche hubo varios robos en la urbanización y vino la policía.

-Han robado en mi casa?!

-No, en tu casa no robaron, pero entró un niño con un mechero y no te vas a creer la que se ha montao en Tuiter.