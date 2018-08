‘프로듀스 101’과 ‘아이오아이’를 거쳐 활동한 가수 전소미가 소속사인 JYP엔터테인먼트와의 전속계약을 해지했다. JYP는 구체적인 결별사유를 공개하지는 않았다. 홈페이지를 통해 공지한 내용은 아래와 같다.

“안녕하세요, JYP 엔터테인먼트입니다. JYP 엔터테인먼트는 소속 아티스트 소미와의 상의하에

전속 계약을 해지하는 것으로 합의하였습니다. 지금까지 함께해준 아티스트와

팬분들께 진심으로 감사드립니다. 감사합니다.”

계약 해지 발표 하루 전 전소미는 인스타그램을 통해 “The darkest nights produce the brightest stars. You guys are my everything. Love you lotsss (가장 어두운 밤이 가장 빛나는 별을 만든다. 당신들은 내 전부다. 사랑해)”라는 글을 남겼다.