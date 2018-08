‘Erotica’ 앨범, 영화 ‘육체의 증거’, 다큐멘터리 ‘진실 혹은 대담’ 때문에 가벼운 팬들 상당수가 고개를 돌려, 1990년대 중반의 마돈나의 대중적 인기는 데뷔 후 최저 수준이었다.

‘I’ll Remember’, ‘Secret’, ‘Take A Bow’ 등의 부드러운 발라드를 발표하고, 뷰욕과 함꼐 만든 실험적인 곡 ‘Bedtime Story’를 내면서 마돈나는 가벼운 이미지 쇄신을 꾀했다.

그러나 조금 잠잠해지고 나자 마돈나는 ‘Human Nature’의 뮤직비디오에서 라텍스 의상을 대거 도입하며 이 모든 것을 풍자거리로 삼았다.

2001: ‘What It Feels Like For A Girl’