중국과 파키스탄은 함께 부국이 되려 한다. 그 대가는? '인권'이다.

굴할줄 모르는 파키스탄의 인권 활동가 네트워크와 일부 정치인들은 번영의 이름으로 억압을 강화할 가능성에 대한 저항을 이미 시작했다. 유례가 없는 수준의 해킹과 스파이웨어 공격이 일어나고 있고, 정부의 언론 규제도 심해졌다. 보다 현실적인 목적으로 발로흐족과 동조하는 세력도 있다. 중국이 과다르와의 무역 루트를 발루치스탄 등 파키스탄 서부로 잡지 않고 지금도 부유한 동쪽 지역의 군사 중심지 펀자브를 지나게 할 것을 우려하는 작은 지역들이 있다. “분배는 투명하게, 공정하게 이루어져야 한다.” 최근 국회의원직에서 은퇴한 오스만 사이풀라 칸의 말이다. 칸은 북서부 지역인 카이베르 파크툰크와에 사업 관련 이해 관계가 있다. 칸은 이 계획을 감독하기로 한 의회 의원회 세 개 중 하나의 회원이었다. 그는 최종 루트의 지도를 본 적도, 중요한 세부사항을 들은 적도 없다.

군대와 중국에 대해 더 큰 억제력을 가진 것은 파키스탄과 교류한 역사가 길고 영향력이 큰 서부 국가들, 즉 미국과 영국이다. 영국과 미국이 직접 연관되어 있지는 않지만, 과다르 프로젝트는 이들 국가에게도 큰 영향을 준다. 미국은 파키스탄의 불안정을 반드시 방지해야 한다고 생각한다. 아프가니스탄을 의식하기 때문이기도 하지만, 파키스탄이 보유한 핵무기가 잔뜩 있으며 증가추세인 것도 이유다. 작년 여름의 미국 국방부 문건에서는 발루치스탄에 중국군이 주둔하게 될 경우에 대한 우려가 담겨있다. 중국이 12월에 비슷한 경제 협약 이후 상환의 일환으로 전략적 요충지인 스리랑카 항구를 장악한 전례가 있기 때문이다.

인근의 미국 우방국들도 경계하고 있다. 아랍에미리트(UAE)는 수익성이 좋은 인근의 항구 제벨 알리의 경쟁 상대가 생기는 걸 원하지 않는다. 인도는 과다르에서 불과 수백 마일 떨어진 이란의 차바하르 항을 개발하여 경쟁하려 하며, 최근 친미 국가인 오만의 인근 항구에 대한 해군 접근권도 얻었다. 2016년 초, 파키스탄은 발루치스탄에서 전직 인도 해군 장교를 체포하고 스파이 혐의를 씌웠다. 인도 측은 부인했으나, 인도 언론은 그가 인도 정보기관과 관련이 있다고 보도했다. 파키스탄 정부는 역사적 라이벌인 인도가 은밀히 발로흐족 반군을 돕고 있다고 오래 전부터 의심해왔다. 그에 대한 명백한 증거가 나오면 발로흐족에 대한 공정한 처우를 모색하는 인물들이 곤경에 처하며, 강경파가 발로흐족에 계속 타격을 날리는 것을 정당화한다고 막시는 내게 말했다.

영국과 미국 정부는 발로흐족의 우려에 대해 잘 알고 있다고 양국 여러 관리들이 허프포스트에 전했다. 그러나 미국은 여러 해 전부터 중국의 개입이 발루치스탄 전투를 틈타 성장한 극단주의자들을 잠재울 수 있지 않을까 기대해왔다. 이 극단주의자들이 파키스탄 군으로부터 비밀리에 군사적 지원을 받고 있지 않느냐는 의심이 널리 퍼져있다고 국무부 출신의 샤밀라 차우드하리가 내게 말했다. 조지 W. 부시와 버락 오바마 정권 동안 국무부에 몸담았던 그녀는 미국은 발루치스탄 개입이 미국에게 있어 우선순위는 아니라고 평가했다. 무슬림 지역사회는 잔혹하게 ‘관리되어야’ 한다고 목소리를 높이는 도널드 트럼프 대통령 정권에서 이 상황이 달라질 것 같지는 않다.

미국과 오랫동안 잡음을 빚어왔으며 트럼프의 직접적인 비난과 압박을 받아온 파키스탄측 역시 미국의 개입을 반기지 않는다. “미국 정책을 보면 미국은 우리를 중국의 품안으로 밀어넣고 싶어하는 것 같다.” 전 국회의원 칸의 말이다. 중국에게 있어서는 미국이 못 본 체 하는 것이 이상적이다. 미국 평화연구소에 따르면 중국의 목표 중 하나는 중국 내의 반항적인 소수 집단(주로 무슬림인 위구르족들)이 생산한 상품들에 대한 수요를 파키스탄 내에 만드는 것이다. 중국은 자국내 안정성 유지에 급급해 파키스탄 안정성의 복잡함에는 별 관심이 없다.

현실적으로 발루치스탄의 조마조마한 사태는 당분간 계속될 것으로 보인다. 파키스탄이 중국의 경제 계획에 점점 더 의존하게 되고, 지역 IS 지부들이 더 대담해지면 위험은 커지게 된다. 파키스탄군은 주 전역에 걸친 엄중단속을 영원히 유지하거나, 전략과 발로흐족 파트너를 바꿔가며 계속 버틸 수는 없다는 것을 깨달았다고 오스트레일리아의 아흐메드는 내게 말했다. 파키스탄에서 태어나고 자란 수백만 명의 발로흐족을 평등하게 대하는 것만이 진정한 해결책이 될 것이다. 파키스탄인들 상당수에게 있어 이는 너무나 지나친 요구다.

***

지난 2년간 나는 여러 사람들과 함께 발루치스탄 이슈를 의논했다. 이야기를 나누고 또 나누고 싶었던 사람은 말릭 시라즈 아크바르였다.

아크바르는 깡마르고 안경을 쓴 30대의 발로흐족 언론인이다. 내가 이야기를 나누어 본 거의 모든 사람들은 현직 공무원부터 국제 외부 전문가, 부족 지도자 후계자들까지 그의 이름을 자연스럽게 언급했다. 그는 파키스탄 정치인들과 무장 민족주의자들의 시각 모두를 깊이 이해한다. 발루치스탄에 관심을 가진 사람이라면 누구나 파키스탄 주류 매체, 뉴욕타임스 등 국제적 매체, 선구자적인 그의 블로그 The Baloch Haal에 실린 그의 글들을 읽었다. 내가 만나본 거의 모든 사람들은 아크바르를 인터뷰하지 않는다면 나의 글은 미완성일 것이라고 말했다.

아크바르를 만난 나는 그가 파키스탄에서 살며 겪은 경험은 발로흐족이 아닌 특권층인 나의 삶을 거울에 비춘듯한 정반대의 모습임을 깨달았다. 그는 아크바르 북티와 자라인 막시, 내가 다닌 곳과 같은 학교에 가는 것은 자기에겐 꿈속에서나 가능한 일이라고 말했다. 그는 발루치스탄의 파키스탄 대학교에서 공부했다. 그의 가문에서 학사 학위를 딴 것은 그가 처음이었다. 무장 집단 지도자 알라흐 나자르도 당시 비슷한 학교에 다녔다. 그들은 발로흐족 학생 단체에서 함께 아는 사람들이 몇 있었다.

발로흐족을 “선임하여 체제에 통합시키는 것은 쉬운 일”이라고 아크바르는 주장한다. “과거에 중산층이 관여하지 않았던 것은 정부가 중산층을 적대시하지 않았기 때문이다. 중산층의 도움으로 그들은 운동 전체를 무효화시켰다.”

“이번에는 그 반대다.” 그는 자신이 개인적으로 아는 발로흐족 전문직(교수, 언론인) 중 투옥된 사람들의 이름을 열거했다. 이들은 감금되고, ”사라졌고”, 파키스탄 보안군에 의해 살해된 경우도 한 두번이 아니다.

아크바르는 현명한 중앙 정부라면 필수적인 현장직으로 고려할 만한 사람이다. 발로흐족의 고통에 대해 뜨거운 마음을 품고 있는 동시에 파키스탄 안에서 발로흐족의 정당한 몫이 무엇일지를 냉철하게 파악하고 있다.

2018년 2월14일 기준으로 그는 미국 시민이 됐다. 워싱턴에서 살고 일하고 글을 쓴다. 8년 전에 파키스탄 당국이 그의 뉴스 웹사이트를 차단했고, 몇 달 뒤 그의 삼촌, 형, 연로한 부모가 파키스탄을 떠나 미국에 망명을 신청하라고 권했기 때문이다.

요즘 나는 그를 동네에서 가끔씩 만난다. 우리는 친해졌고, 남아시아 지역사회내의 우리의 삶, 커리어, 우정에 대해 잡담을 나눈다. 그는 새 글을 발표하거나 동네 행사에서 연설을 하게 되면 내게 알려준다.

하지만 나는 지금도 파키스탄을 집이라 부른다. 언제든 날아갈 수 있다. 언젠가 찬란해질 과다르를 보러갈 수도 있다. 발로흐족인 내 친구는 그러지 못한다.

* 이 글은 허프포스트US의 China And Pakistan Plan To Get Rich Together. The Price? Human Rights.를 번역, 편집한 것입니다.