2018년 코믹콘 최고의 코스프레를 모았다(화보)

Mario Tama via Getty Images

Mario Tama via Getty Images

Quinn P. Smith via Getty Images

Quinn P. Smith via Getty Images

Quinn P. Smith via Getty Images

Quinn P. Smith via Getty Images

Quinn P. Smith via Getty Images

Quinn P. Smith via Getty Images

Quinn P. Smith via Getty Images

Quinn P. Smith via Getty Images

Araya Diaz via Getty Images

Araya Diaz via Getty Images

CHRIS DELMAS via Getty Images

CHRIS DELMAS via Getty Images