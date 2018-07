아마존이 한국 무료 직배송을 시작했다

무료 직배송엔 몇 가지 조건이 있다. 첫째로 등록 판매자가 아닌 아마존에서 직접 판매하는 상품(Ships from and sold by Amazon.com)이어야 하며 한국으로 배송 가능한 상품(This item ships to Korea; Republic of South Korea)이어야 한다. 그리고 전체 구매금액이 $90를 넘어야 무료 배송이 가능하다.

상품 개별로 행사 대상 물품임을 확인하거나 국제배송이 가능한 상품으로 필터를 적용해 검색해도 되지만 이 링크에서 판매하는 물품을 골라도 된다.

한편 이번 행사가 일회성 행사가 아닌 한국 진출의 신호탄 아니냐는 해석도 있다. 아마존은 지난 7월 한국지사인 아마존서비시즈코리아를 통해 약 50명 규모의 정규직과 인턴십 채용을 진행했는데 이전까지 채용하지 않았던 마케팅부문의 인력들을 채용하며 한국 진출설이 불거지기도 했다.