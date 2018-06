로만 아브라모비치는 결국 첼시를 떠나게 될까?

Matthew Ashton - EMPICS via Getty Images

이런 상황에서 최근 아브라모비치의 영국 비자 갱신이 거부됐다는 소식이 전해졌다. 표면적인 이유로는 강화된 비자 발급 규정이 꼽힌다. 2015년, 영국 정부는 투자금이 불법적인 돈으로 의심될 경우 비자 발급을 거부하는 새 규정을 도입했다. 반면 영국 정부가 이번 사건을 계기로 뒤늦게 행동에 나섰다는 평가도 있다.

아브라모비치의 반응은 꽤 직설적이었다. 첼시 구단 측은 ”현재의 좋지 않은 투자 환경” 때문에 경기장 재개발 프로젝트를 잠정 중단한다고 밝혔다. 관중석 규모를 4만여석에서 6만석으로 늘리는 이 야심찬 계획에는 5억파운드(약 7150억원)가 투자될 예정이었다. 15년 동안 이어져 온 둘의 관계에 먹구름이 끼게 된 것이다.

아브라모비치는 영국 비자 신청을 철회하고 이스라엘 국적을 취득했다. 이스라엘 여권으로 최대 6개월 까지는 무비자로 영국에 체류할 수 있게 됐지만, 취업은 허가되지 않는다. 그의 측근들은 비자 문제가 해결되기 전까지는 투자를 집행하기 어렵다는 말을 언론에 흘리고 있다. 그가 구단을 매각할 것이라는 전망도 나온다.

아브라모비치는 결국 첼시를 떠나게 될까? 예측하기 쉽지 않은 질문이다. 상당수 팬들은 그가 계속 구단주로 남아 투자를 계속해주기를, 더 많은 우승 트로피를 가져다주기를 바랄지도 모른다. 반면 전 첼시 CEO 트레버 버치는 ”(아브라모비치의) 비자 문제가 해결되지 않는다면, 무슨 일이든 벌어질 수 있다”고 말했다.

”현재 (구단) 안팎으로 엄청난 우려가 있다. 그러나 구단은 충분히 팔릴 수 있다. TV 중계권료 수입이 올라가는 상황에서 맨체스터유나이티드의 가치가 30억파운드 이상으로 평가된다면, 첼시는 15억파운드 정도는 될 것이고, (매물로서) 매우 매력적일 것이다.”

