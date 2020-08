독일 출신 모델 스테파니 미초바가 래퍼 빈지노와 열애 6주년을 기념해 커플 셀카를 대방출했다.

스테파니 미초바는 7일 자신의 인스타그램에 “6년! 나는 당신을 더 사랑해! 6년 기념(6 YEARS! and I love you even more)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 그간 스테파니 미초바가 빈지노와 함께 찍은 데이트 당시 모습이 담겼다. 스테파니 미초바의 고무신 시절 모습도 담겨 있어 눈길을 끈다.

두 사람은 지난 2015년 5월부터 연인 사이라는 사실을 공식적으로 밝히고 열애 중이다. 스테파니 미초바는 최근 tvN ‘온앤오프’에 출연해 빈지노와 1년째 동거 중이라는 사실도 밝히기도 했다.

이날(7일) 6주년을 맞아 스테파니 미초바가 인스타그램에 올린 사진들이다.