교도소에 수감 중인 그룹 빅뱅 전 멤버 승리의 근황이 전해졌다.

19일 승리의 여동생 A씨는 자신의 인스타그램 스토리에 “그가 여러분을 그리워한다. 만약 그에게 하고 싶은 말이 있다면 나에게 연락 달라. 내가 대신 전해주겠다(He misses you guys. If you guys have something to tell him please contact me. I’ll pass it on to him. Instead)”라는 내용의 글을 게재했다.

해당 글에서 ‘그’는 맥락상 현재 국군교도소에 수감 중인 승리를 지칭한 것으로 보인다. A씨는 버닝썬 논란이 일었던 지난 2019년에도 인스타그램을 통해 “오빠가 더 이상 다치지 않게 도와 달라”는 글을 올려 논란을 빚기도 했다.