한국 여성 1328명에게 '임신중단약' 보내준 네덜란드 NGO 설립자 산부인과 의사를 만났다(인터뷰)

아래는 5일 기자간담회, 추가 인터뷰를 통해 곰퍼츠 박사와 기자들이 나눈 대화다 참고로, ‘ Women on Web ’을 통해 유산유도약을 제공받은 한국 여성은 1328명(2016년 1월부터 2017년 10월 16일까지)이며 이들이 왜 약을 요청했는지 등에 관한 구체적인 통계는 표에서 확인할 수 있다.

드론과 로봇에 임신중단약을 실어 임신중지가 불법인 폴란드(2015년), 아일랜드(2016년), 북아일랜드(2017년)에 사는 여성들에게 보내주기도 한다. 온라인사이트 ‘ Women on Web ’을 통해 유산유도약을 원하는 전 세계 여성들에게 상담 후 약을 배송하기도 한다.

곰퍼츠 박사는 인공임신중절이 불법인 나라에 ‘임신 중지 선박’(abortion ship)을 끌고 가 임신 중지를 원하는 여성들을 배에 실어 공해(公海)에서 유산 유도약을 처방해온 네덜란드 비영리단체 ‘Women on Waves’ 의 설립자다. 2001년 아일랜드를 시작으로, 폴란드(2003년), 포루투갈(2004년), 스페인(2008년), 모로코(2012년), 과테말라와 멕시코(2017년)을 방문했다.

- 1998년부터 20년간 여성들의 재생산권을 위해 활동해 왔다. 이 활동에 뛰어들게 된 계기는 무엇이었나?

= 나는 의사이고, 여성이다. 예전에 남아프리카에서 인턴십을 했었는데, 그때 임신중지 불법화로 인한 부정적 효과들을 내 눈으로 직접 확인할 수 있었다. 의사로서, 이 문제에 대한 변화를 만들어낼 수 있다는 걸 깨달았고 활동을 시작하게 됐다.

- Women on Web에서는 여성의 몸 상태를 체크한 뒤 유산 유도약을 보내주고 있나?

= 물론이다. Women on Web에는 5명의 의사가 있다. 환자가 병원을 찾아가 의사에게 의료서비스를 받을 때와 동일하게 의료적 조언을 제공한다. 우리가 2005년 Women on Web을 시작할 때 그런 질문이 정말 많았다. 위험하지 않냐고. 하지만 과학적 연구를 통해, 유산유도약이 위험하지 않으며 부작용 사례가 거의 나타나지 않았다는 게 입증됐다. 작년에 WHO가 Women on Web의 원격의료서비스를 안전하다고 확인해주기도 했다.