[정지훈/비] 📣최고의 아티스트 비가 역대급 아티스트와의 새 앨범을 준비중입니다🎧 음악적인 부분은 물론이고, 댄스 실력자들의 만남으로 '댄스의 끝'을 보여드릴 예정이니 기대 많이 해주세요🕶 #정지훈 #JUNGJIHOON #비 #RAIN #써브라임아티스트에이전시 #sublimeartistagency #SAA