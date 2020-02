제92회 아카데미 시상식은 사실상 우승 후보가 두 작품(’1917′과 ‘기생충’)으로 좁혀진 시합이었다. 1차 세계 대전을 다룬 전쟁 드라마 ‘1917’은 아카데미로서는 뻔한 선택지였다. (전쟁 영화는 아카데미상 창설 이래 작품상 후보에 오를 때마다 수상에 성공한 바 있다. 오스카 최초의 작품상 트로피는 1차 세계 대전에 대한 무성 영화 ‘날개’(Wings)에 돌아갔다.)

반면 ‘기생충’은 기술적, 경제적, 사회적 격동을 거치고 있는 할리우드에 앞으로 나아가야 할 경로를 보여줬다.

아카데미는 최근 ‘백인만의 잔치‘라는 오명에서 벗어나기 위해 더 많은 여성과 유색인종 영화인을 회원으로 위촉했다. 그리고 ‘기생충’에 오스카를 안기며 노력의 결실을 맺었다.

그렇다고 제92회 아카데미 시상식이 완벽했다는 건 아니다. 지난달 13일 아카데미 최종 후보가 발표됐을 때, ‘기생충‘은 각본상, 감독상, 미술상, 심지어 편집상 후보에 올랐지만 연기상 부문에서는 후보 지명이 불발됐다. ‘기생충’ 출연진이 미국 관객 사이에서는 유명하지 않은 만큼, 연기상 노미네이트 불발은 그리 충격적인 일이 아니었으나 아카데미의 편향성을 보여주는 결과임에는 분명했다.

아카데미상, 더 나아가 할리우드는 영화가 노예제도나 다른 끔찍한 사건들을 다를 때에만 작품에 출연한 비백인 배우들의 공헌을 인정한 바 있다. 이는 올해 시상식에서도 분명하게 드러났다. 올해 연기상 후보에 오른 비백인 배우는 영화 ‘해리엇‘의 신시아 에리보가 유일했다. 만약 ‘기생충’이 말처럼 ‘만인의 사랑’을 받는다면 아카데미는 왜 출연진을 인기상 후보에 올리지 않을 걸까?

연기상 후보에 오르지 못한 덕일까, ‘기생충‘의 작품상 수상은 더욱 대단한 쾌거로 다가왔다. ‘기생충‘은 2008년 ‘슬럼독 밀리어네어’ 이후 연기상 후보에 오르지 못하고도 작품상을 차지한 첫 영화로 기록됐다.

새로운 10년이 우리 앞에 펼쳐진 지금, ‘기생충’ 덕에 우리는 마침내 ‘이런 작품이 작품상을 받아야 한다’는 통설에 종지부를 찍게 될 것으로 보인다.

허프포스트US의 ‘‘Parasite’ Winning Best Picture Is A Huge Leap Forward For The Oscars’를 번역, 편집한 것입니다.