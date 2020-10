View this post on Instagram

학교끝나고 차에타서 아빠의 은퇴소식을 처음알리고 은퇴발표 영상을 함께 보면서 어린 아이들의 느낌은 어떨까 내심 궁금했는데 이렇게 폭풍오열을 할줄이야..😭 아직 어린 애기들인줄만 알았는데 너희들도 엄마와 같은마음이구나.. 절대 이런상황에서 울지않는 시안이까지 울음이 터지고.. 많은분들이 울면서 연락이오셔서 종일 울고 또 울고 .... 우리 그냥 함께 마음껏울어요😭 The kids were in the car watching Dad’s retirement video after school. Never expected them to weep so hard.. I’ve thought you are only kids, but I realized you guys feel the same with me... Sian would never cry in such situation, but even he bursted into tears.. Today we can’t stop crying.. tears after tears.. Let’s just cry our heart out in the coming days.. #이동국⚽️ #이동국은퇴 #설수대오열 ◇YouTube 《DAEBAK FAMily》