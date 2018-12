18일, 샤이니 종현이 세상을 떠난 지 1년이 됐다.

SM엔터테인먼트

샤이니 멤버이자 솔로 가수였던 종현은 작곡가로도 활발한 활동을 펼쳤다. 그는 생전에 자신의 솔로곡 뿐만 아니라 이하이, 손담비 등 동료 가수들을 위해 곡을 쓴 바 있다. 종현 1주기를 맞아 그가 작사, 작곡에 참여한 곡들로 플레이리스트를 만들었다. ‘빛이 나’는 종현의 노래들로 그를 추억해보자. 1. ‘하루의 끝’ (End of a Day) - 종현

2. ‘우울시계’ (Feat. 종현) - 아이유

3. ‘Lonely’ (Feat. 태연) - 종현

4. ‘상사병’ (Symptoms) - 샤이니

5. ‘한숨’ - 이하이

6. '02:34′ - 종현

7. ‘데자-부’ (Feat. Zion.T) - 종현

8. ‘No More’ - 김예림(투개월)

9. ‘한마디’ (Your Voice) - Heritage, 종현

10. ‘놓아줘’ (Let Me Out) - 종현

11. ‘엘리베이터’ - 종현

12. ‘Pretty Boy’ - 태민

13. ‘Red Candle’ - 손담비

14. ‘빛이 나’ (Shinin’) - 종현

15. ‘우린 봄이 오기 전에’ (Before Our Spring) - 종현