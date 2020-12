ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 빌 클린턴 전 대통령 가족이 백악관에서 키웠던 고양이. 이름은 '삭스(Socks)'다.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 버락 오바마 전 대통령 가족이 기른 반려견 보와 써니

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 미셸 오바마가 보와 써니를 핸들링하고 있다.

Smith Collection/Gado via Getty Images

Smith Collection/Gado via Getty Images 빌 클린턴과 삭스

빌 클린전 전 대통령의 경우 취임 때부터 삭스라는 이름의 고양이와 백악관을 공유했다. 아칸소 주에 거주할 당시 딸 첼시 클린턴의 품에 뛰어든 야망 고양이다. 삭스는 나중에 버디라는 이름의 래브라도 리트리버와 함께 지냈는데, 애석하게도 둘은 사이가 좋지 못했다.

힐러리 클린턴은 훗날 ‘사랑하는 삭스, 사랑하는 버디: 아이 하나를 키우려면 마을 전체가 필요하다(Dear Socks, Dear Buddy: Kids’ Letters to the First Pets)’는 제목의 아동 도서를 집필하기도 했다.

한편, 조 바이든은 토요일에 반려견인 메이저와 놀다가 부상을 입어 병원을 찾았다. 오른쪽 발목을 삐었지만 골절 수준까지는 아니라고 로이터통신이 29일(현지시간) 보도했다.