#WShootingday 차기작 준비로 컴백 소식을 알린 배우 고현정이 오랜만에 화보 촬영장에 모습을 드러냈습니다. 늦은 밤 종로의 한 카페에서 진행한 촬영에도 지치지 않는 긍정의 에너지를 선보였죠. 여전히 아름다운 미소로 인사말을 건낸 그녀의 매혹적인 모습은 더블유 11월호에서 만나보세요. @wkorea #editor_이예진 #editor_양정윤 - KO HYUN JUNG’s behind scene with W korea.