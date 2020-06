할세마 시장은 관광객 의존에서 벗어나고, 관광객 일색이었던 도시의 이 지역들을 주민들이 다시 찾도록 함으로써 지역 경제를 활성화하는 게 대안이라고 말했다. 관광객에 초점을 맞춘 획일화된 모습에서 벗어나 다양한 특색을 갖춘 지역 상점과 업체들이 들어설 수 있도록 지원하자는 것이다. 시 정부는 주택을 매입해 공급하는 방안도 검토하고 있다. ”미래의 도심 지역은 과거의 도심 지역과 다르다. 우리는 과거에 대한 향수에 끌려다니지 않을 것이다.” 할세마 시장의 말이다.

관광업에 대한 대대적인 개편이 과연 가능하겠느냐는 회의적인 시각도 여전하다. 싱크탱크 ‘암스테드람 인 프로그레스’의 스테펀 호더스는 경제적 압박으로 인해 휴가철 숙박 임대업 금지 같은 과감한 조치가 중단 될 가능성을 우려한다.

″전면적인 발상의 전환에 대한 얘기들이 나오는데, (코로나19로) 이미 경제적 위기를 겪고 있다는 점을 감안하면 이것들이 실시될 가능성은 매우 낮다.” 그의 말이다. ”(코로나19가 끝나면) 모두가 일자리, 일자리, 일자리 얘기만 하게 될 거다. 호텔들, 항공사들, 여행사들 얘기 말이다.”

이탈리아 베네치아의 카포스카리대학 ‘사회변화국제연구소’의 사울 바시 소장은 코로나19로 재앙적인 위기를 겪고 있는 관광업계가 전환점에 서있다고 말했다. 각 도시들이 ”여행객, 여행객, 더 많은 여행객”이라는 기존의 모델로 돌아갈 수도 있다는 게 그의 설명이다. 반면 ”나를 포함해 많은 사람들은 (그런 모델에 대한) 제고와 재발명이라는 소중한 기회의 창으로 이 위기를 인식하고 있다”고, 그는 말했다.

암스테르담의 호더스씨는 최근 홍등가 구역에서 이른 아침 산책을 하다가 고요함의 아름다움에 넋을 잃었다.

″지금 천천히 경제 활동이 재개되고 있지만, 거리의 원래 모습과 사람이 없는 모습은 정말이지 놀랍다.” 그가 말했다. ”물론 경제적으로 도시가 이 수준으로는 유지될 수 없는 일이지만, 놀라운 경험이긴 하다. 놀라운 기회이자 웨이크-업 콜이다.”

* 허프포스트US의 European Cities See Life Without Crowds Of Tourists — And Want To Keep It That Way를 번역, 편집한 것입니다.