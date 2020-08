크러쉬가 눈물을 흘렸다. JTBC 예능 프로그램인 ‘비긴어게인 코리아’ 전주 편에서다. 본래 해외 버스킹이 콘셉트였던 ‘비긴어게인‘은 최근 코로나19로 촬영이 불가함에 따라 거리 두기 버스킹을 하는 방식으로 우리나라에서 프로그램을 진행해왔다. 서울, 대구, 속초, 강릉, 포항까지 전국을 돌면서 약 2개월 동안 진행되었고, 이날은 전주 경기전에서의 공연이 방송됐다. 약 9명의 아티스트가 함께 모여 이적의 ‘같이 걸을까’, 마이클 잭슨의 ‘The Way You Make me Feel’, 프라이머리의 ‘자니’ 등 10여 곡을 불렀고, 마지막 곡은 헨리가 선택한 god의 ‘길’이었다.

