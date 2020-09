방탄소년단이 빌보드 싱글 차트 2주 연속 1위를 기록했다

🎉Billboard #Hot100 No.1🎉



믿기지 않는 2주 연속 빌보드 Hot 100 1위😭 전세계에서 #BTS_Dynamite 를 사랑해주신 아미 여러분 진심으로 감사드립니다!



We can’t believe this is really happening to us! Thank you, thank you, thank you #BTSARMY!! https://t.co/1l7JaUTILK