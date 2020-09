The #Hot100 top 10 (chart dated Sept. 5, 2020) pic.twitter.com/lwlyzpueqk

‘다이너마이트’가 ‘핫 100’ 1위에 오르면서 방탄소년단은 한국 가수 최초로 빌보드 양대 메인 차트를 석권하게 됐다. 이들은 2018년 5월 정규 3집 <러브 유어셀프 전 티어>(LOVE YOURSELF 轉 Tear)를 시작으로 지난 2월 정규 4집 <맵 오브 더 솔 : 7>(MAP OF THE SOUL : 7)까지 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 4차례나 정상을 차지했다.