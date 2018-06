삼성전자가 '100% 재생가능에너지 사용'을 선언했습니다

삼성전자의 이번 발표는 왜 중요한가요?

IT업계가 화석연료에 대한 의존에서 보다 빠르게 벗어날 기회!

삼성전자가 재생가능에너지 전력 사용을 확대하는 것은 IT업계가 화석연료에 대한 의존에서 보다 빠르게 벗어나는 데 기여합니다. 첨단 기술의 정점에서 그 어떤 분야보다 빠르게 팽창하는 IT 산업의 전력 소비량은 매우 가파르게 증가하고 있습니다. 2012년 전 세계 전력 소비량의 약 7% 이상을 차지한 IT 업계의 전력 소비량은 2030년까지 매년 7% 이상씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 전력 수요 평균 증가율의 2배 수준입니다. 그중에서도 특히 삼성전자는 애플, 샤오미, 화웨이 등 많은 글로벌 IT 기업들의 부품 공급사일 뿐만 아니라 세계적으로 2000개가 넘는 협력 업체들을 두고 있습니다.

따라서 삼성전자의 변화는 다른 많은 기업들에게 도미노 효과를 불러올 것입니다. 더욱 많은 기업들에게 기후변화에 대한 책임을 다하는 것이 비즈니스를 위해서도 중요하다는 것을 보여주며, 협력 업체들을 비롯한 많은 기업들에게 중대한 변화를 위한 신호를 보내는 일입니다.

이뿐만이 아닙니다.

삼성전자는 국내 전력 소비량 2위, 온실가스 배출량 10위권의 거대 전력 소비 기업입니다. 만일 삼성전자가 의미 있는 방식으로 이번 발표를 이행한다면, 국내 에너지 전환과 온실가스 감축에도 큰 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 삼성전자의 발표를 시작으로 더 많은 기업들이 100% 재생가능에너지 약속에 동참해야 합니다.