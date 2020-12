ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 조 바이든 미국 대통령이 새 정부 재무장관으로 지명한 재닛 옐런 전 연방준비제도 의장. 상원에서 인준되면 사상 최초의 여성 재무장관이 된다. 또한 백악관 경제자문위원장, 연준의장, 재무장관을 모두 경험하는 최초의 사례가 된다.

ASSOCIATED PRESS 재닛 옐런 재무장관 지명자는 코로나19 이후의 경제회복은 물론, 코로나19 극복을 위한 재정·통화정책을 이끌어야 하는 막중한 임무를 맡게 됐다. 최근 그는 경제회복을 위해서는 정부가 더 적극적으로 재정을 지출해야 한다는 입장을 밝혀왔다.

Paul Morigi via Getty Images 백악관 예산과리국장에 지명된 니라 탠든. 2016년 대선 경선에서 버니 샌더스와 치열하게 싸웠던 힐러리 클린턴의 측근으로 활동했고, 오바마 정부 시절 '오바마케어' 정책 수립에 관여했다. 상원에서 공화당 의원들의 반대에 부딪힐 것으로 예상된다. 공화당 상원 원내대표 미치 매코넬은 탠든을 "인준의 신 앞에 바쳐진 희생양"이라고 표현했다.

ASSOCIATED PRESS 세실리아 라우스 대동령 경제자문위원회(CEA) 위원장 지명자. 오바마 정부에서 CEA 위원을 지낸 그는 2007년 금융위기 당시 경제 회복을 위해 정부가 더 적극적으로 재정 지원에 나서야 한다고 주장했었다.