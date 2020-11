넷플릭스 '세상을 바꾸는 여성들'에 나왔던 코리 부시가 하원의원에 당선됐다

Michael B. Thomas via Getty Images

코리 부시 연방 하원의원 당선인(민주당)이 선거운동본부에서 개표 상황을 지켜보던 중 발언을 하고 있다. 그는 지난 8월 '거물급' 현역의원을 꺾고 민주당 경선에서 승리했었다. 세인트루이스, 미주리주. 2020년 11월3일.

싱글맘이자 간호사인 코리 부시는 2014년 백인 경찰의 총에 맞아 흑인 청년 마이클 브라운이 숨진 사건으로 촉발된 퍼거슨 시위를 통해 '운동가'가 됐고, 정치에 뛰어들었다. 사진은 그가 부친(오른쪽)과 함께 승리를 기념하는 모습. 세인트루이스, 미주리주. 2020년 11월3일.

부시는 2016년 민주당 상원의원 후보직에 도전했고, 2018년에는 하원의원에 출마했다가 경선에서 클레이 의원에게 패배했다. 2년 전의 선거운동은 넷플릭스 다큐멘터리 ‘세상을 바꾸는 여성들(Knock Down the House)’에도 담겼다.

그는 당선 이후 트위터에 올린 글에서 퍼거슨 시위와 당시 희생됐던 마이클 브라운을 언급했다. 그리고는 ”서민들에게는 그들과 비슷하고, 그들의 고통을 겪어봤던 대표자(정치인)이 필요하다”고 적었다. ”나는 그 대변자다.”

