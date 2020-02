Chip Somodevilla via Getty Images DES MOINES, IOWA - FEBRUARY 03: Supporters of Democratic presidential candidate Democratic presidential candidate former South Bend, Indiana Mayor Pete Buttigieg prepare to caucus for him in the gymnasium at Roosevelt High School February 03, 2020 in Des Moines, Iowa. Iowa is the first contest in the 2020 presidential nominating process with the candidates then moving on to New Hampshire. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

3일(현지시각) 치러진 미국 민주당의 첫 번째 대선후보 경선에서 투표집계 시스템 오류로 결과 발표가 연기되는 ‘참사’가 벌어졌다. 도널드 트럼프 대통령에 맞설 후보를 선출하는 경선이 혼돈 속에 막을 올린 것이다. 미국에서 가장 먼저 경선이 실시되는 아이오와 코커스는 경선 레이스의 최대 이벤트 중 하나다. 아이오와주에서 승리한 후보가 최종으로 승리해 대선후보로 선출된 사례가 최근 9번 중 7번이나 되는 탓에 ‘대선 풍향계’로도 불린다. 올해 경선 레이스는 그 어느 때보다 치열했다. 절대적인 우세를 보이는 후보 없이 버니 샌더스 상원의원과 조 바이든 전 부통령, 엘리자베스 워렌 상원의원이 엎치락뒤치락 하면서 치열하게 경쟁했다. 피트 부티지지 전 사우스벤드시장과 에이미 클로버샤 같은 후보들도 존재감을 드러냈다. 이날의 아이오와 코커스는 혼란스러운 경선 레이스 판도를 가늠할 첫 번째 기회였다. 언론과 지지자들, 후보들이 이날 저녁 발표될 경선 투표 결과를 손꼽아 기다린 이유다. 그러나 투표가 모두 종료된 지 몇 시간이 흘렀으나 투표 결과는 발표되지 않았다. 후보들과 지지자들은 영문도 모른 채 무작정 기다려야만 했다. 자정쯤이 되자 후보들이 하나둘씩 지지자들 앞에 모습을 드러냈고, 결과도 모른 채 어색한 연설을 했다.

