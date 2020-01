상원의 트럼프 탄핵재판이 공식 개시됐다

ASSOCIATED PRESS In this image from video, President Pro Tempore of the Senate Sen. Chuck Grassley, R-Iowa., swears in Supreme Court Chief Justice John Roberts as the presiding officer for the impeachment trial of President Donald Trump in the Senate at the U.S. Capitol in Washington, Thursday, Jan. 16, 2020. (Senate Television via AP)

워싱턴 - 미국 역사상 세 번째로 탄핵소추된 도널드 트럼프 대통령에 대한 상원의 탄핵재판 개시를 앞두고 미국 상원의원들과 연방대법원장 존 로버츠가 16일(현지시각) 공정한 재판을 약속하며 선서했다. 상징적 의식인 이날의 절차는 탄핵재판의 시작을 공식적으로 알리는 의미를 갖는다. 이르면 21일부터 시작될 재판에서는 하원 소추위원들이 검사 역할을 맡아 대통령 측 변호인들이 방어에 나서게 된다. 소추위원을 맡은 민주당 하원의원들은 이날 정오쯤 상원에 입장해 탄핵소추안을 공식 전달했고, 소추위원단을 이끄는 애덤 시프(민주당, 캘리포니아) 하원 정보위원장이 이를 낭독했다. 상원의원들은 각자의 자리에 앉아 굳은 표정으로 이 장면을 지켜봤다. 몇몇 의원들은 수첩에 무언가를 적기도 했다.

ASSOCIATED PRESS From left, Rep. Val Demings, D-Fla., Rep. Rep. Zoe Lofgren, D-Calif., Rep. Hakeem Jeffries, D-N.Y., House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff, D-Calif., and House Judiciary Committee Chairman, Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., walk to the Senate on Capitol Hill in Washington, Thursday, Jan. 16, 2020. (AP Photo/Julio Cortez)

ASSOCIATED PRESS Supreme Court Chief Justice John Roberts is escorted by Sen. Lindsey Graham, R-S.C., center left, Sen. Patrick Leahy, D-Vt., right, Sen. Dianne Feinstein, D-Calif., and Sen. Roy Blunt, R-Mo., toward the Senate chamber at the U.S. Capitol in Washington, Thursday, Jan. 16, 2020. (AP Photo/Matt Rourke)

오후 2시가 조금 지난 시각, 앞으로 몇 주 동안 탄핵재판의 재판장 역할을 맡을 로버츠 연방대법원장이 양당 의원 두 명과 함께 상원 회의장으로 들어섰다. 공화당에서는 로이 블런트(몬태나), 린지 그레이엄(사우스캐롤라이나) 상원의원이, 민주당에서는 패트릭 레이히(버몬트), 다이앤 파인스타인(캘리포니아) 상원의원이 나섰다. 로버츠 대법원장은 이어 임시 상원의장을 맡은 척 그래슬리(공화당, 아이오와) 상원의원 앞에서 선서를 했다. ″갓 블레스 유.” 선서를 마친 로버츠 대법원장에게 그래슬리 상원의원이 말했다. 그런 다음 로버츠 대법원장은 이번 재판에서 배심원 역할을 할 상원의원들의 선서를 집행했다. 의원들은 모두 자리에서 일어서 오른손을 올린 채 ”헌법에 따라 공정한 재판을 하겠다”고 선서했다. 각각의 상원의원들은 회의장 앞 서약서에 서명했다. (이날 가족 문제로 불참한 오클라호마 공화당 의원 짐 인호프 의원은 다음주에 별도로 선서를 할 예정이다.)

ASSOCIATED PRESS In this image from video, presiding officer Supreme Court Chief Justice John Roberts swears in members of the Senate for the impeachment trial against President Donald Trump at the U.S. Capitol in Washington, Thursday, Jan. 16, 2020. (Senate Television via AP)

″상원 회의장의 분위기는 엄숙하고, 진지하고, 심각했다.” 민주당 상원 원내대표 척 슈머(뉴욕)가 이후 기자들에게 말했다. 그는 ”역사의 눈”이 상원을 지켜보고 있다고 덧붙였다. 지난달 하원은 권한남용과 의회방해 혐의로 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안을 통과시켰다. 트럼프 대통령은 의회가 승인한 우크라이나 군사지원을 보류하고, 우크라이나 대통령에게 자신의 2020년 대선 잠재적 경쟁자인 조 바이든 전 부통령에 대한 수사를 압박한 혐의를 받는다. 트럼프 대통령은 문서 제출 및 증인 출석 요청을 거부해 이에 대한 하원의 조사를 방해한 혐의도 받는다. 백악관은 트럼프 대통령이 아무것도 잘못하지 않았다고 밝혔고, 대부분의 공화당 의원들도 트럼프 대통령을 변호해왔다. 트럼프 대통령은 이날 트위터에 탄핵을 촉발시킨 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 7월25일자 전화통화를 언급하며 (전부 대문자로) 이렇게 적었다. ”나는 완벽한 통화를 했다는 이유로 탄핵됐다!”

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020