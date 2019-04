© Peter Lourenco via Getty Images

아이들은 날씬함과 육체적 매력에 대한 극단적 이상형을 강조하는 패션 및 다이어트 업계의 메시지를 잔뜩 접하게 된다. 이런 경향은 심지어 어린이 대상 콘텐츠들에서도 드러난다.

아이들이 미디어의 어떤 메시지에 노출되는지 생각해 보라. 아이들이 어떤 미디어를 소비하고 있는가? 미디어는 신체와 외모에 대한 어떤 메시지들을 퍼뜨리는가? 다양한 외모를 지지하고 오직 아름다움과 외모에만 집착하지 않는 미디어를 권하도록 해보라.

10. 다양성에 대해 알려줘라

아이 앞에서 건강한 신체 자신감의 모범을 보여주려면 자신과 남들을 외모에 무관하게 존중해야 한다고 풀은 말한다. “아이들에게 다양한 신체를 지닌 사람들이 성공을 거두고, 운동을 하고, 야망을 품고, 재능을 펼치고, 지도자가 되고, 주위를 돕는 모습을 보여주라.”

이런 습관은 아이들에게 사람들의 다양한 모습을 받아들이고 다양성을 중시하는 법을 가르쳐 주게 된다.

“타인과 자신을 재단하지 않는 행동은 쉽지 않다. 연습이 필요하다. 우리는 모든 형태의 신체를 다 받아들이고 좋아하도록 사회화되지는 않았기 때문이다. 하지만 모든 신체를 다 좋게 받아들이도록 우리의 뇌를 훈련시키고, 자녀들에게 타인과 자신을 받아들이는 모범을 보인다면, 우리 아이들이 모든 신체를 다 포용하고 모두를 아우르는 세상을 만드는데 도움이 될 것이다. 누구나 있는 그대로 받아들여지고 타인을 환영하는 세상이 되길 바란다.” 스미스의 말이다.

*허프포스트 미국판의 10 Everyday Ways To Foster A Healthy Body Image In Your Child를 편집했습니다.