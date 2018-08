트럼프의 옛 측근 매너포트 재판에서 폭탄 증언이 쏟아졌다

AFP Contributor via Getty Images

게이츠는 매너포트가 가지고 있는 전체 해외 계좌들을 줄줄이 읊은 뒤, “납세 신고서에서 과세 가능한 소득을 축소하기 위해” 회계사에게 거짓말을 했다고 증언했다.

뉴욕타임스는 ”게이츠는 매너포트의 재정 상황에 대해 거의 모든 디테일을 알고 있는 것처럼 보였다”고 전했다. 매너포트가 뉴욕 양키스, 뉴욕 닉스 등의 시즌 티켓을 구입하는 데 얼만큼을 썼는지까지도 알고 있다는 것.

게이츠는 매너포트와 공모하여 저지른 범죄 외에도 자기 혼자 저지른 세금 및 은행 사기가 있다고 밝혔다. 게이츠는 자신이 세금을 덜 냈고, 해외 은행 계좌를 은닉했으며, 자신의 소득을 부풀리기 위해 매너포트에게 거짓 비용 보고서를 냈다고 말했다. 그런 식으로 자신이 매너포트로부터 ‘수십만 달러’를 횡령했을 것이라고 추정했다.

게이츠는 매너포트와 자신이 우크라이나에서 했던 불법 로비활동에 대해 증언하며, 매너포트가 “내가 함께 일해본 사람들 중 정치적으로 가장 뛰어난 전략가 중 하나”였다고 말했다.

게이츠는 양형거래의 일환으로 미국 세금 회피와 관련된 모의, 특검측 및 FBI에 거짓 진술한 혐의를 인정했다. 매너포트의 은행 사기와 세금 관련 재판에 유용한 정보를 제공한 대가로 게이츠는 형기를 단축받게 될 가능성이 있다.

* 이 글은 허프포스트US의 Rick Gates Testifies That He Committed Crimes With Paul Manafort를 번역, 편집한 것입니다.