요리할 때 생 닭고기를 씻으면 위험한 이유

“그로서리:미국에서 음식 판매하기(Grocery: The Buying and Selling of Food in America)’의 작가 마이클 룰만은 차일드처럼 요리 할 때 생닭을 씻는다. 단순히 박테리아를 제거하려는 행동은 아니고 요리의 맛을 위해서다.