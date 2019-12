폴킴은 지난 23일 공식 유튜브 채널을 통해 ‘겨울왕국 2’ 삽입곡인 ‘Lost in the Woods’ 커버 영상을 공개했다. ‘Lost in the Woods’ 는 극 중에서 크리스토프가 부르는 유일한 솔로곡으로, 청혼할 타이밍을 계속 놓치는 그가 안나와의 관계를 진전시키고 싶다는 내용을 담고 있다.

위저가 부른 ‘Lost in the Woods’ 뮤직비디오

크리스토프가 노래를 부르는 동안 화면에는 코러스를 부르는 순록 여러 마리와 나무에 기댄 채 감성 넘치는 표정으로 허공을 바라보는 크리스토프의 모습이 그려진다.

폴킴은 80년대 록발라드 뮤직비디오를 연상시키는 이 장면을 완벽하게 패러디했다. 단풍나무숲을 거닐며 아련한 표정을 짓고, 순록 대신 가수 픽보이의 코러스에 맞춰 노래를 부른다. 노래에서 ‘catch up’이라는 구절(”아마 내일이면 만날 수 있을 거예요(I probably could catch up with you tomorrow)”)이 언급될 때는 발음이 비슷한 ‘케첩’을 손에 들어 폭소를 자아내기도 했다.