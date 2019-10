10월인데 벌써 머라이어 캐리의 캐롤이 차트에 재진입했다

아직 11월 1일도 아닌데 😘 25년 전이었다

캐리는 25주년 기념으로 11월22일에 라스 베이거스에서 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’ 투어를 시작한다. 12월15일에 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 마칠 예정이다. 11월1일에는 ‘메리 크리스마스’ 앨범의 재발매도 예정되어 있다.

크리스마스의 지배력을 다시 과시하기 위해 이런 투어와 재발매가 필요한 것은 아니었다. 작년에 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 크리스마스 이브에 하루 동안 가장 많이 스트림된 곡으로 스포티파이 역대 기록을 차지했다. 스트림 횟수는 1100만번에 가까웠다.

* HuffPost US의 It’s Only October But It Seems All We Want For Christmas Is Mariah Carey를 번역한 것입니다