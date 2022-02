그러나 심판은 비디오 판독 후 ‘뒤늦게 레인 변경을 했다’라며 황대헌에게 페널티를 주며 탈락시켰다. 이 판정으로 렌지웨이와 리원룽이 결승에 올랐고, 두 선수는 결승전에서도 편파 판정 수혜를 받으면서 결국 메달을 따냈다.

이 종목에서 세계 기록과 올림픽 기록을 모두 보유한 황대헌은 실력을 유감없이 발휘하고도 납득할 수 없는 판정의 피해자가 됐다. 그러나 황대헌은 흔들리지 않았다. 모든 경기가 끝나고 황대헌은 인스타그램 스토리에 ”장애물은 너를 막을 수 없다”라는 마이클 조던의 명언을 올렸다.

“Obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.”

″장애물이 당신을 막을 수는 없다. 만약 벽에 부딪힌다면, 돌아서서 포기하지 말아라. 벽을 어떻게 오르고 통과할지 해결할 방법을 찾아라”

- Michael Jordan