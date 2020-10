View this post on Instagram

⠀ 비록 많은 것들이 달라졌지만, 달라진 일상 속에서도 크리스마스의 기쁨만은 변하지 않기를 바라며 스타벅스가 크리스마스의 기쁨을 전합니다 🎄 🌟서프라이즈 이벤트🌟 영상 속에서 만난 가장 기대되는 스타벅스의 크리스마스 아이템을 댓글로 남겨주세요. 오늘 하루! 댓글로 남겨주신 분들 중 추첨을 통해 영상에 등장하는 크리스마스 음료를 경험할 수 있는 무료 음료 쿠폰 3장을 드립니다! 🎄이벤트 기간 : 2020년 10월 26일(월) 23시 59분까지 🎄당첨자 발표 : 2020년 10월 27(화)부터 순차 발표 예정(개별 DM 안내 예정) 🎄경품 : 무료 음료 쿠폰 Tall size(30명 / 1인 3매)⠀ * 경품 발송을 위해 당첨된 고객 분들의 개인 정보 수집을 요청할 수 있습니다. * 당사 상황에 따라 일정은 일부 변경될 수 있습니다. ⠀ ⠀ #스타벅스크리스마스 #10월30일부터 #12월31일까지 #스타벅스e프리퀀시 #2021스타벅스플래너 #스타벅스폴더블크로스백 #토피넛팝콘트리프라푸치노 #다크초콜릿 #캐모마일릴렉서 #초콜릿스노우파네토네 #멜팅치즈베리샌드위치 #에그베이컨포카치아 #산타벨벳케이크 #크리스마스MD #스타벅스 #스타벅스코리아 #스타벅스그램 #Starbucks #Starbuckskorea