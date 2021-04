테슬라 최고경영자 일론머스크는 4월 1일 만우절을 맞아 ‘스페이스X가 도지코인을 말 그대로 달까지 보낼 거야(SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon)’이라는 트윗을 올렸다. 그가 이 트윗을 올리자마자 가상화폐 도지코인 가격이 몇 분 만에 32%가량 급등했다.

그런데 이것이 왜 만우절 농담인지 알지 못한다면 당연하다. ‘달’은 미국 주식시장에서 가격 급등을 뜻하는 은어로 사용되기 때문이다. 중앙일보 보도에 따르면 ‘달을 향해‘(to the moon), 달로켓 발사를 뜻하는 ‘문샷‘(moonshot) 등이 지구를 벗어나 달에 도달할 만큼 가격이 오른다는 의미를 담고 있다고 한다. 한국 네티즌들이 사용하는 ‘떡상‘(활짝 뜨는 상승) ‘핵상’(핵폭탄급 상승)과 비슷한 의미라고.