2020년 5월27일 : ”공화당은 소셜미디어 플랫폼들이 보수적인 의견들을 완전히 침묵시킨다고 느끼고 있다. 우리는 그런 일이 또다시 벌어지기 전에 그들을 강력히 규제하거나 문을 닫게 만들 거다. 우리는 2016년에 그들이 무엇을 시도했고, 실패했는지 봤다. 훨씬 더 정교한 수법을 동원한 그런 일이 다시 벌어지도록 해서는 안 된다. 이 나라에 대규모의 우편투표가 뿌리를 내리도록 해서는 안 되는 것처럼 말이다. 투표용지의 속임수, 위조, 절도의 난투극이 될 거다.”

2020년 5월26일 : ”우편투표용지가 상당히 조작되지 않을 가능성은 없다. (전혀!) 우편함은 탈취될 거고, 투표용지는 조작되거나 심지어는 불법적으로 출력되어 조작된 서명이 들어가게 될 거다.”

2020년 5월26일 : ”트위터가 지금 2020 대통령선거에 개입하고 있다. 그들은 가짜뉴스 CNN과 아마존 워싱턴포스트의 팩트체크를 바탕으로 우편투표가 대규모 부정과 조작으로 이어질 것이라는 내 발언이 부정확하다고 말하고 있다....”

2020년 5월24일 : ”민주당은 2020년 선거를 조작하려 하고 있다. 간단한 얘기다!”

2020년 5월24일 : ”미국이 우편투표를 실시해서는 안 된다. 역사상 최대의 조작된 선거가 될 거다. 우편함에서 투표용지를 집어들고는 수많은 위조 용지를 출력해서 사람들에게 서명을 ”강요”할 거다. 이름도 위조할 거다. 필요하다면 일부 부재자(투표)는 괜찮다. 코로나19를 핑계로 사기극을 벌이고 있다!”

2020년 4월8일 : ”부재자투표는 선거 당일에 투표소에 갈 수 없는 다수의 고령층, 군인 등에게 좋은 투표 방법이다. 이 투표용지들은 ”조작이 용이”하고 허용되어서는 안 되는 100% 우편투표와는 매우 다르다!”

* 허프포스트US의 Trump Is Laying The Groundwork For Rejecting Election Results If He Loses를 번역, 편집한 것입니다.