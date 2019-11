볼리비아 모랄레스 대통령이 부정선거 논란 속에 사임했다

ASSOCIATED PRESS Bolivia's President Evo Morales, center, speaks during a press conference at the military base in El Alto, Bolivia, Sunday, Nov. 10, 2019. Hours later Morales announced his resignation under mounting pressure from the military and the public after his re-election victory triggered weeks of fraud allegations and deadly protests. (AP Photo/Juan Karita)

라파스, 볼리비아 (AP) - 군부와 시민들로부터 압박을 받아왔던 에보 모랄레스(60) 볼리비아 대통령이 10일(현지시각) 사임을 발표했다. 재선에 성공한 대통령선거가 부정선거 논란을 일으키며 몇 주 동안 극심한 시위가 벌어진 뒤의 일이다. 이날 사임 결정은 모랄레스가 선거 재실시를 제안하는 등 하루 동안 상황이 급박하게 전개된 가운데 전격적으로 나왔다. 볼리비아 군의 수장이 TV에 나와 그의 사임을 촉구하자 위기는 급격하게 격화됐다. 모랄레스는 ”나는 내 사임서를 볼리비아 의회에 제출한다”고 말했다. 그리고는 ”형제 자매들에 대한 공격을 멈추기를, 방화와 공격을 중단할 것을 호소한다”고 덧붙였다. 모랄레스가 사임 발표를 끝내기도 전에 라파스와 그밖의 다른 도시들의 시민들은 자동차 경적을 울렸고, 거리로 쏟아져나와 볼리비아 국기를 흔들고 불꽃놀이를 벌이며 환호했다. 누가 그의 자리를 이어받을 것인지는 아직 분명하지 않다. 모랄레스의 부통령 역시 사임했으며, 다음 계승자인 상원 의장도 물러났다. 모랄레스는 볼리비아 원주민 출신으로는 최초로 당선된 대통령이었으며, 볼리비아 역사상 최장기간인 13년9개월 동안 재임했다.

ASSOCIATED PRESS Bolivia's President Evo Morales looks down during a press conference in La Paz, Bolivia, Sunday, Nov. 10, 2019. Morales is calling for new presidential elections and an overhaul of the electoral system Sunday after a preliminary report by the Organization of American States found irregularities in the Oct. 20 elections. (AP Photo/Juan Karita)

그러나 지난달 선거에서 4선에 성공했다는 그의 주장은 소요 사태를 촉발했으며, 그의 지지자와 반대파가 충돌하면서 3명이 숨졌고 100명 넘는 부상자가 나왔다. 모랄레스의 사임 발표가 나오기 몇 시간 전, 미주기구(Organization of American States)는 초기 조사 보고서를 통해 10월20일에 열렸던 대선에서 ”무더기로 부정한 행위들이 관측”됐으며, 새로운 대선이 실시되어야 한다고 밝혔다. 모랄레스는 이에 동의했다. 그러나 몇 시간 뒤, 군 수장인 윌리엄스 칼리만 장군은 그것으로는 충분하지 않다는 점을 분명히 했다. ″충돌 상황을 면밀히 살펴본 뒤, 우리는 볼리비아를 위해 평화가 회복되고 질서가 유지될 수 있도록 대통령의 사임을 요청한다.” 칼리만 장군이 말했다. 모랄레스 사임 발표 직전에는 각료들의 줄사퇴가 이어졌다. 광물 및 탄화수소를 담당하는 두 명의 장관, 하원 의장, 친정부 성향 의원 세 명이 줄줄이 사임을 발표한 것이다. 그 중 일부는 야당 지지자들이 자신들의 가족을 위협했다고 주장했다. 뿐만 아니라 OAS의 보고서가 발표된 이후 최고선거관리위원회 수장도 자리에서 물러났다. 법무부는 사기 혐의로 법원 판사들에 대한 수사에 착수한다고 발표했다.

ASSOCIATED PRESS Opponents of Bolivia's President Evo Morales celebrate after he announced his resignation, in La Paz, Bolivia, Sunday, Nov. 10, 2019. (AP Photo/Juan Karita)