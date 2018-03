장애인이 없는, 참 '한국적인' 패럴림픽

개막식은 좀 다를 거라고 기대했다. 북, 한복 같은 것으로 꾸며진 ‘한국적’ 무대가 펼쳐졌다. 그 뒤로도 ‘한국적’인 것의 향연이었다. 그리고 시각장애인의 ‘꿈과 희망’을 노래하는 감동서사부터 대부분 비장애인들만 나오는 패럴림픽 개막식까지. 개막식 현장에는 TV방송과 달리 장애인 연기자에 대한 장내 설명이 없었다. 그래서 보는 동안 “패럴림픽에 장애인 배우나 연기자는 왜 없는 거지?”를 생각하다가, 장애 특징이 눈에 잘 띄지 않는 사람들 중심으로 예술공연을 했으리라 혼자 결론을 내려야 했다. 이희범 패럴림픽 조직위원장이 40초 동안 발언한, 장애를 ‘극복’한 사람들의 이야기도 ‘한국적’인 개막식에 한 몫 했다. 이런 사람이 올림픽을 총괄했으니, 개막식의 내용도, 스타디움의 시설이 배리어프리(Barrier Free)하지 않은 것도 당연한 일일지도 모른다고 생각했다.

원래, 올림픽이 개최국의 사회수준을 보여준다는 말을 믿지 않았다. 올림픽이 보여주는 화려한 모습에 감춰진 것들에 대해 사람들은 침묵하기 때문이다. 하지만 이제는 이 말을 믿는다. 엉망이었던 편의시설, ‘한국적’인 장애인식에 대한 수준을 눈으로 확인했다. 한 장애인단체가 개막식 전에 평창 인근 지역 민간시설에 대한 휠체어 접근성을 조사한 결과 고작 36.7%만 가능하다고 밝힌 내용도 있었다.

평창 동계올림픽으로 많은 성과를 냈다고들 한다. 그 성과 중 하나로 꼽자면, 평창 동계올림픽을 통해 한국사회가 가진 장애에 대한 인식과 감수성이 그대로 전시됐던, 참으로 ‘한국적인’ 패럴림픽을 볼 수 있었다는 점이다.

장애인을 찾아볼 수 없었던 패럴림픽 개막식 (최한별 기자)

평창 패럴림픽 개막식, 이렇게 큰 행사를 직접 보는 건 처음이니만큼, 그동안 개인적으로 갖고 있던 올림픽과 패럴림픽에 대한 부정적 인상은 잠시 접고 설레는 마음으로 개막식을 지켜봤다. 추위도 잊은 채 기다리고 있으려니, 뭔가 쿵쿵하고 번쩍하고 콰광하면서 개막식은 말 그대로 ‘빵’ 터졌다.

하지만 개막식이 진행될수록 고개가 90도를 향해 꺾여갔다. ‘패럴림픽 개막식에 왜 이렇게 장애인이 없지?’ 평창 패럴림픽 개막식 문화 공연에서 볼 수 있었던 장애인은 첫 공연이 시작될 때 북을 치던 신명진 씨, 시각장애인 이소정 씨와 휠체어를 이용하는 무용가들이 전부였다.

개막식 공연의 수준을 운운하고 싶은 것은 아니다. 분명 예술과 기술이 어우러진 아름다운 공연이었다. 반다비도 너무 귀여웠다(사랑해 반다비). 패럴림픽은 장애인‘만’의 축제니까 장애인이 많이 나와야지, 라고 말하고 싶은 것은 더더욱 아니다. 그러나 패럴림픽 개막식에서조차 장애인의 존재가 ‘케이크 위 체리’ 정도인 것은 좀 너무하지 않나.

패럴림픽 공식 유튜브 채널을 통해 볼 수 있는 2012년 런던 패럴림픽 개막식 공연 영상을 보면, 이 때 개막식은 한 편의 뮤지컬로 구성되었다. ‘인류 다양성의 아름다움‘을 찾아나서는 주인공 미란다는 장애 아동이며, 그를 둘러싼 많은 무용수와 연기자들은 장애, 연령, 인종을 망라한 다양한 정체성을 가진 이들로 구성되었다. 그중에는 영국 장애인 예술가 데이빗 툴(David Toole)을 비롯해 다양한 장애인 예술단체 출신 아티스트들이 있다. 미란다의 여정은 유엔 세계인권헌장에서 출발해 ‘권리(Rigjts)‘, ‘나는 중요한 사람이며, 내 모습이 바로 나다(I am somebody, I am what I am)’을 외치며 이어진다. 개막식 마지막을 장식하는 것은 앨리슨 래퍼(Alison Lapper)의 거대한 조각상이다.