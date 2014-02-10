이란의 37년 절대권력 하메네이 '폭사' '레 미제라블' 사랑한 골수 반서방주의자
지방선거 압승위해 ‘PK 탈환’ 중요한 민주당 필승카드는 친노·친문 김경수와 전재수
6월3일 치러지는 지방선거가 3개월여 앞으로 다가오면서 여야의 발걸음이 빨라지고 있다. 특히 더불어민주당은 이번 선거 압승을 위해 부산·경남(PK) 광역지자체장 탈환이 필수적인데 당내 대표적 친노(진노무현)·친문(친문재인) 인사인 전재수 의원과

코스피 6000, 나만 벼락거지? 소외된 내 계좌를 구출할 마인드 컨트롤
2025년 6월, 2천 대 중후반에 머물며 숨 고르기를 하던 코스피 지수가 불과 8개월 만에 6천이라는 전인미답의 고지를 밟았다. 시장 전체에 융단폭격처럼 쏟아진 거대한 유동성이 만들어낸, 한국 증시 역사에 굵직하게 기록될 경이로운 사건이다. 그러나 화려한 축포가 터지

삼성전자 노태문 갤럭시 AI 체급 확장, '기능' 중심에서 '에이전트·운영체제'로 레벨 높인다
“삼성전자는 앞으로도 글로벌 인공지능(AI) 사용 인식에 관한 연구를 꾸준히 진행해 AI를 누구나 쉽고 편리하게 쓸 수 있도록 발전시켜 나가겠다” 2월25일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘삼성 갤럭시 언팩 2026’ 행사 직후 기자간담회에서 노태문 삼성전자 디

