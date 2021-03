전격 사퇴한 윤석열 전 검찰총장이 차기 대선지지율 1위에 올랐다.

여론조사 업체 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 5일 전국 성인 남녀 1023명을 대상으로 조사를 실시한 차기 대선후보 적합도 여론조사 결과 윤 전 총장은 32.4%로 가장 선두를 차지했다. 윤 전 총장에 이어 이재명 경기도지사는 24.1%, 이낙연 더불어민주당 대표는 14.9%, 무소속 홍준표 의원 7.6%, 정세균 국무총리 2.6%, 추미애 전 법무부 장관 2.5% 순이었다.

윤 전 총장은 지난 1월 같은 여론조사 업체에서 실시한 조사에서 지지율이 14.6%였지만, 사퇴 이후 17.8%p 급등해 여권 유력주자들을 모두 제쳤다. 윤 전 총장 사퇴로 보수진영 지지층이 결집한 데다 사의 표명에 따른 컨벤션효과(정치 이벤트 직후 지지율 상승)까지 더해졌다는 정치권 평가가 나온다.

이와 함께 리얼미터가 YTN 의뢰로 같은 날 전국 만 18세 이상 500명을 조사한 결과, 윤 전 총장의 정계 진출에 대해 ‘적절하다’는 응답은 48.0%로 ‘부적절하다’는 응답은 46.3%을 근소하게 앞섰다.

권역별로 대구·경북(적절 75.0% vs 부적절 17.3%)과 대전·세종·충청(57.0% vs 36.3%)에서 ‘적절하다‘는 응답이 많았던 반면 광주·전라(28.5% vs 64.7%)에서는 ‘부적절하다’는 평가가 우세했다.