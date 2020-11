2015년 12월 일라이는 11살 연상 지연수와 이미 2014년도에 혼인신고를 했다고 깜짝 발표한 바 있다.

당시 일라이는 인스타그램을 통해 “우리는 5년간 함께 했으며 서로 매우 많이 사랑한다. 지난해 6월 혼인신고를 했으며 곧 태어날 아기와 함께 행복한 결혼 생활을 하고 있다”고 밝혔다.

슬하에 아들 하나를 둔 이들은 혼인신고 후 3년 만인 2017년 부부는 정식으로 결혼식을 올렸다. KBS2 예능프로그램 ‘살림하는 남자들2’에 출연해 화제를 모으기도 했다.

아래는 일라이가 인스타그램에 올린 글 전문

Hey everyone. 2020 has been a rough year for all of us. I have some news I would like to share with all of you... My wife and I have decided to separate. I am currently in the US and Michael is living with his mom in Korea. Though I am unable to see Michael at the moment I will go to see him whenever I can and try my hardest to be the father figure that he needs. I don’t know what the future has in store but I pray that Michael and his mom will be happy. We are truly grateful for all of your support over the years and I apologize that things ended this way.