원더걸스 전 멤버 현아와 예은이 오랜만에 뭉쳤다.

예은은 13일 오후 자신의 인스타그램에 ”현아랑 춤추는 거 12년 만인 듯? 댄스레슨 꼽사리”라는 글과 함께 영상을 게시했다. 영상에는 현아와 예은이 테일러 스위프트의 ‘Look What You Made Me Do’에 맞춰 춤을 추는 모습이 담겼다.